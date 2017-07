Bezoekersrecord eerste dag Vierdaagsefeesten

Het is in de binnenstad van Nijmegen zeven avonden groot feest: vorig jaar kwamen er in totaal anderhalf miljoen mensen af op de festiviteiten rond het vierdaagse wandelevenement.

Zaterdagmiddag was er voor de jonge bezoekers de traditionele kidsloop, waarbij burgemeester Hubert Bruls het startsein gaf. Overal in de stad is theater en muziek en op de terrassen, in cafés en bij kraampjes is volop te eten en te drinken. Op alle veertig locaties in de stad was het volgens de organisatie ,,gezellig druk''.