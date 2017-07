Uit onwetendheid in bikini door supermarkt

Topless op het strand, in bikini en op slippers door de supermarkt, de directe manier van communiceren: we staan er als Nederlanders niet overal even goed op. Volgens Van der Krofts collega Jan Jaap van Weering, auteur van het boek Distinguished, wordt dat versterkt doordat lokale inwoners de ergernis voor zichzelf houden. ,,Het punt is dat veel vakantiegangers zich helemaal niet van bewust zijn van hun gedrag. We hebben niet door hoe bot we overkomen. Neem nou Nederlanders die in een Frans cafeetje tijdens het ophangen van de jassen met hun vingers de bestelling doorgeven. Dat kan best wat fijnzinniger. Maar omdat toeristen betalende gasten zijn, wordt er vaak niets van gezegd.”

Toleranter

Van Weering wijst erop dat we in Nederland veel meer van elkaar accepteren. ,,Er is geen land ter wereld dat toleranter is. Daar mogen we trots op zijn. Alleen denken we die laagdrempeligheid ook mee over de grens te kunnen nemen. Maar een Belg vindt het niet prettig als je hem tutoyeert, in Frankrijk hoort het niet om zelf het terras te verbouwen als je met een grote groep bij elkaar wilt zitten. En ga je in Spanje naar het strand, smeer je dan thuis alvast in. Dan voorkom je dat het aanstootgevend wordt.”

Van der Kroft weigert echter om al te negatief over Nederlanders te zijn. ,,Tegelijk spreken we wel onze talen en verdiepen we ons ook redelijk in andere culturen. We komen vooral onhandig over. Een Nederlandse zakenman kan zich in Italië perfect kleden voor een belangrijke ontmoeting en tien minuten later in zijn korte broek door een museum struinen. In hun vrije tijd doen Nederlanders snel waar ze zin in hebben, al geven ze vaak geen echte overlast. We lopen dus wel in bikini door de supermarkt, maar zijn in het hotel niet heel luidruchtig.”

Teenslippers, waar kan het wel en waar kan het niet? Foto: Dijkstra bv

Dronken

Ligt hier wellicht een taak voor reisbureaus? ,,Het ligt een beetje aan de bestemming van onze reizigers of we hen over lokale etiquette voorlichten”, zegt een woordvoerder van marktleider TUI. ,,Mensen die een rondreis door Thailand boeken, krijgen van ons een brochure waarin bijvoorbeeld staat dat ze met bedekte schouders een tempel moeten betreden. Voor Europese landen doen we dat nauwelijks. Het is weinig zinvol om te melden dat je in een café op Mallorca beter niet dronken in de lampen kunt gaan hangen.”