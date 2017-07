Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Metro Rotterdam stilgezet wegens aanhouding

28 min geleden

ROTTERDAM - De politie in Rotterdam heeft zondag bij het metrostation Wilhelminaplein een metrostel ontruimd tijdens de aanhouding van twee mannen die eerder betrokken waren bij een ruzie. De politie had een melding gekregen dat de mannen een vuurwapen hadden, maar dat bleek niet het geval. Wel was een van hen gewond aan zijn hand en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.