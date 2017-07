Psychologe in gevangenis bijna gewurgd

Dat meldt een bron binnen de Penitentiaire Inrichting Alphen. De aanval wordt bevestigt door een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De gedetineerde had een gesprek met de vrouw en werd al vanwege zijn agressieve achtergrond begeleid door twee extra bewakers. Toch slaagde de man erin om de psychologe aan te vallen. Hij probeerde haar met een stuk glas te snijden en daarna met zijn handen te wurgen. De bewakers wisten te voorkomen dat de vrouw werd gedood.

Geweld tegen personeel van gevangenissen en tbs-klinieken komt steeds vaker voor. Vorig jaar waren er ruim 2000 incidenten, tegen 1600 in 2015. In tbs-instellingen was de stijging nog groter: 133 incidenten vorig jaar tegen 86 in 2015. Dat is bijna 55 procent meer. De Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen maakt zich ernstig zorgen om het geweld.