Man omgekomen door verkeersongeluk in Weert

Gisteren, 23:47

WEERT - Een nog onbekende man is zondagavond om het leven gekomen door een verkeersongeluk in Weert. De man bestuurde een bestelauto die opeens naast de weg terechtkwam, over de kop sloeg en tegen een boom tot stilstand kwam.