Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Tankauto met lpg in brand op A27

55 min geleden

NIEUWEGEIN - De A27 bij Nieuwegein is maandagochtend richting Utrecht afgesloten, omdat er een tankauto met lpg in brand staat. Ook de snelweg richting Breda ging even dicht, maar rond 06.00 uur werd die weg weer vrijgegeven.