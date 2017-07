Volgens ChristenUnieleider Gert-Jan Segers keren ze terug naar het Johan de Witthuis omdat dat ,,goed bevalt'' en omdat het in de Stadhouderskamer ,,erg warm is''. De eerdere besprekingen in het Johan de Witthuis hadden een informeler karakter dan die in de Stadhouderskamer. De onderhandelaars verschenen er in vrijetijdskleding.

De partijen zijn van plan er maandag een lange dag van te maken. Hun overleg staat geagendeerd van 10 uur tot circa 21 uur.