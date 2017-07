premium

Onthulling monument neergeschoten vlucht MH17

32 min geleden

DEN HAAG - Met de opening van het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen wordt maandag herdacht dat precies drie jaar geleden het vliegtuig van Malaysia Airlines werd neergeschoten boven Oost-Oekraïne. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven. Het is de grootste vliegramp in de Nederlandse geschiedenis.