premium

In januari van dit jaar deed de politie een inval in het clubhuis van Hells Angels in Haarlem.

Top Hells Angels voor rechter

55 min geleden

Schiphol - De top van de Haarlemse chapter van de Hell Angels verschijnt vandaag voor de rechter op de rechtbank bij Schiphol in een pro forma-zitting die er vooral over gaat of de verdachten in voorlopige hechtenis blijven.