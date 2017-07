Politieposten weg bij joodse instellingen

De camera's hangen inmiddels bij zo'n twintig joodse instellingen. Ze zijn volgens de politiecommissaris heel goed wendbaar, kunnen nauwkeurig inzoomen en reageren als er ineens veel licht is, bijvoorbeeld bij een brand. De beelden worden 24 uur per dag, zeven dagen in de week vastgelegd, waardoor ze indien nodig ook zijn terug te kijken.

Daarnaast heeft de politie een team van 31 agenten aangesteld, dat zich specifiek bezighoudt met het toezicht op de joodse instellingen. Ze bekijken de camerabeelden, maar rijden ook dagelijks rondes in een speciaal uitgerust politievoertuig dat bedoeld is voor dit soort toezicht. De auto is helemaal beveiligd en voorzien van allerlei benodigde apparatuur. De politiemensen in dit team onderhouden ook nauw contact met de joodse gemeenschap, zodat ze weten wat er speelt.

De nieuwe werkwijze is vooralsnog een proef. Na een jaar kijkt de politie samen met de gemeente en joodse instellingen of het werkt. Volgens de politiecommissaris is niet iedereen binnen de joodse gemeenschap blij dat de posten weggaan. ,,Sommigen zijn wel wat sceptisch'', weet hij. ,,Maar we weten inmiddels ook dat terroristen zich bij een aanslag niet laten weerhouden door een politiepost voor de deur.''

Amsterdam besloot tot extra beveiliging van de joodse instellingen na een aanslag in het Joods Museum in Brussel in 2014.