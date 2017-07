Formatie: financiële plaatje moet rond

„Het is belangrijk dat we op zeker moment het financiële plaatje rond hebben”, zei Pechtold. Hij waarschuwde: „Er is niet heel veel ruimte. Het is belangrijk om het geld dat we in lastenverlichting kunnen stoppen zorgvuldig te besteden.”

Eind deze week zou het financiële plaatje voor doorrekening naar het Centraal Planbureau (CBP) moeten gaan, zodat de effecten voor de koopkracht duidelijk worden.

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn maandag bijeengekomen in het Johan de Witthuis in Den Haag, alwaar tot negen uur ’s avonds wordt vergaderd. Het is de laatste week voordat de onderhandelaars een pauze nemen van twee weken.

VVD-leider Rutte wilde niet ingaan op vragen over de fase waar in de formatie zich bevindt. „We gaan het zien.”