Zuurgooier voor de rechter

De vrouw, een 37-jarige Oisterwijkse, zat in haar auto bij basisschool de Molenhoek toen de man weer opdook. De vrouw werd al langer gestalkt door haar vroegere partner. Het portier van de auto openen lukte de man niet, maar toen zijn vrouw door het geopende raam hem toevoegde dat hij haar met rust moest laten, sloeg de man met een bijtende stof toe.

De vrouw liep daarbij een brandwond op aan haar been en enkele lichtere verwondingen aan het gezicht. De auto raakte ook beschadigd. Het kindje was geen getuige van de aanval.

De man sloeg op de vlucht en werd later opgepakt in Breda. Hij is bij de brandweer niet meer welkom.

Rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman is in de rechtbank aanwezig en doet via twitter verslag.

Tweets by SaskiaBelleman