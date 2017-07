Hitte tijdens Vierdaagse wordt structureel

Tot het begin van deze eeuw was een extreem warme Vierdaagse een uitzondering. De afgelopen tien jaar waren er echter bijna elk jaar wel tropische wandeldagen. In 2006 werd de Vierdaagse afgelast toen twee wandelaars op de eerste dag mede door de hitte waren bezweken. Vorig jaar waren er op de tweede dag zeer veel uitvallers en kregen honderden wandelaars hitteklachten onderweg.

Ook dit jaar lijkt de woensdag, de tweede wandeldag, een tropische dag te worden. Of de lopers eerder mogen starten of later mogen finishen wordt dinsdagmiddag besloten.

Een warmtemaatregel die al is genomen, is het omdraaien van de route op de eerste wandeldag. Voor het eerst lopen de wandelaars in de koele ochtenduren over de Oosterhoutsedijk. In de middaghitte kregen veel lopers op deze dijk problemen.

Willemstein raadt heel oude en heel jonge lopers aan om advies aan hun huisarts te vragen voordat ze op pad gaan. ,,En vooral goed eten en drinken. Dat blijkt steeds weer een struikelblok als het warm is.''