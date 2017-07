Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

ProRail doet aangifte tegen stuntend duo

22 min geleden

ROTTERDAM - ProRail doet aangifte tegen twee mannen die zijn gefilmd terwijl ze in Friesland aan spoorbomen hingen. Een woordvoerder van de spoorbeheerder spreekt over „ontoelaatbaar gedrag” en wijst erop dat het duo met dergelijke stunts andere weggebruikers in gevaar brengt.