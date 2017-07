premium

Roversduo belandt na achtervolging in maisveld

2 uur geleden

Veldhoven - Een vrouw en een man zijn maandagavond in een maïsveld in Veldhoven beland na een politieachtervolging vanuit België. Het duo werd gezocht voor diefstal. Na een korte achtervolging kon de vrouw in de boeien worden geslagen. De man is nog voortvluchtig.