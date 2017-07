Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Gestolen kluis duikt op

49 min geleden

Franeker - Duikers van de vliegbasis Leeuwarden hebben zaterdag in Franeker een gestolen kluis opgedoken. De duikers inspecteerden de route van een kortebaanwedstrijd zwemmen toen ze in de buurt van het Elfstedenbruggetje over de Noordergracht op de opengebroken kluis stuitten.