Dode en gewonde door ongeval Naarden

38 min geleden

NAARDEN - Een automobilist is maandagavond in Naarden op de Huizerstraatweg tegen een boom gebotst en om het leven gekomen. Een inzittende van de auto raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.