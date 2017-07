Eerste wandelaars Vierdaagse zijn gestart

Op de eerste dag, ook wel de 'Dag van Elst' genoemd, moeten de lopers, die kunnen kiezen uit afstanden tussen 30, 40 en 50 kilometer, een route richting Arnhem afleggen. Via Slijk-Ewijk lopen de wandelaars naar Elst en via Bemmel gaan ze terug naar Nijmegen. De deelnemers van de 50 kilometer zijn dinsdag als eerste gestart. De meeste deelnemers (49 procent) lopen een afstand van 40 kilometer per etappe.

De deelnemers aan de Vierdaagse komen dit jaar uit niet minder dan 67 landen. Dat vertelde marsleider Johan Willemstein dinsdagochtend op NPO Radio 1. Volgens hem staat het record op wandelaars uit 73 landen. Deze 101e editie is de laatste voor Willemstein als baas van het evenement. Hij stopt hierna als marsleider en hoopt de wandeltocht volgend jaar zelf te lopen.

26 graden

In Nijmegen en omgeving wordt het dinsdag een graad of 26. Het is volgens Weeronline prima wandelweer. ,,Woensdag krijgen de vierdaagselopers een hete dag voor de kiezen. Het kwik loopt op naar 33 graden. Later op de dag kunnen stevige onweersbuien ontstaan.'' Donderdag trekken er buien over de regio Nijmegen, er is dan vrij veel bewolking en af en toe wat zon. Vrijdag, de laatste dag, is er meer zon en minder kans op een bui.

Voor deelnemers die vaker de Vierdaagse hebben gelopen is het dinsdag even wennen. De organisatie heeft de route op de eerste dag aangepast uit veiligheidsoverwegingen in verband met aanrijroutes. Hierdoor krijgen de wandelaars aan het begin van de dag in plaats van aan het einde te maken met de Oosterhoutsedijk, het zwaarste deel van de route.