Minder, maar krachtiger plofkraken

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan De Telegraaf na een verzoek om cijfers.

De analyse van een half jaar plofkaken laat zich samenvatten in één zin: minder, maar veel zwaarder. Bij 95 procent van de plofkraken gebruikten de criminelen explosieven om toegang te krijgen tot biljetten in de geldautomaten.

In de jaren ervoor werd bij grofweg de helft van de kraken nog gas gebruikt om de boel op te blazen. Het gebruik van explosieven als semtex zorgt voor veel meer schade en gevaar voor de omgeving. Na technische aanpassingen aan het gros van de geldautomaten was de gasmethode niet meer mogelijk. Criminelen namen daarom hun toevlucht tot zware explosieven.

Yvonne Willemsen, hoofd Veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken, is voorzichtig optimistisch over de forse daling van het aantal plofkraken. „Met de nadruk op voorzichtig. Want we zien vaak schommelingen en soms verzinnen de plofkrakers weer iets nieuws, waardoor het beeld weer kan veranderen. Het is goed om te zien dat bepaalde methoden, zoals die met gas, niet meer worden gebruikt. Dan hebben onze middelen hiertegen goed gewerkt.”

De banken hebben sinds halverwege vorig jaar allerlei maatregelen genomen. Zo zijn tientallen automaten in bewoonde panden gesloten, laten banken ’s nachts beveiligers surveilleren, zijn er extra camera’s geplaatst en maken verstevigde kluizen succesvol kraken lastiger.

Middels speciale ’dna-inkt’, dat vrijkomt bij een mislukte of deels mislukte plofkraak, kan de politie achterhalen uit welke automaat een biljet komt. Zo is het mogelijk om meerdere plofkraken aan daders te koppelen als ’besmette’ biljetten of kleding worden aangetroffen. Wat de buit is geweest bij de 38 plofkraken tot dusver dit jaar, wil de Nederlandse Vereniging van Banken niet zeggen.