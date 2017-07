Bajeskalender levert tips op

Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt in de penitentiaire inrichting Alphen aan den Rijn, waar het personeel werd geïnformeerd over het verder uitrollen van het project in twintig andere gevangenissen. In twee van de 52 onopgeloste zaken op de kalender is er aanleiding voor nieuw onderzoek. Welke dat zijn, wil de politie niet zeggen.

In het afgelopen halfjaar zijn landelijk 160 tips binnengekomen over coldcases. Dat zijn er twee keer zoveel als normaal in die periode. Het is volgens de politie lastig om te achterhalen of die daadwerkelijk via de gevangenissen zijn binnengekomen, maar opvallend is het wel.

De Telegraaf meldde in mei al dat de kalender wegens succes wordt uitgerold naar alle gevangenissen in Nederland.