’Nederlandse militairen opgepakt in Litouwen’

De exacte oorzaak van het incident is volgens de krant nog onbekend. Op 1 juli escaleerde een ruzie in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Twee van de vier militairen van de afdeling bevoorrading en transport vielen een Litouwer aan. Welke rol de twee andere militairen speelden, is vooralsnog niet duidelijk. De Litouwse politie arresteerde het viertal. De Koninklijke Marechaussee heeft hen naar de basis in Rukla gebracht.

Nederland heeft Litouwen gevraagd de berechting van de vier over te laten aan Nederland, aldus een woordvoerder van Defensie in de krant.