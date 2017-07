Eerste Vierdaagseloper voor tienen weer binnen

De wandelaars op de 50 kilometer starten elke dag als eersten om 04.00 uur. Volgens de organisatie moet een wandelaar wel heel flink doorstappen en weinig rusten om voor 10.00 uur alweer in Nijmegen te arriveren. Snelwandelen of hardlopen is namelijk volgens het reglement verboden en daar wordt onderweg ook op gelet, omdat daardoor in de enorme mensenmassa ongelukken zouden kunnen gebeuren.

De eerste binnenkomers moeten tot het middaguur wachten voor zij zich kunnen afmelden bij de finish. Ook dat is een maatregel om te voorkomen dat deelnemers extra hard gaan lopen.