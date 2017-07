In het wetboek staat onder meer wat de bevoegdheden van de politie zijn en aan welke regels het politiewerk moet voldoen. Het stamt uit 1921 en is hard toe aan modernisering, daar zijn alle betrokkenen het over eens. Maar op de uitwerking is forse kritiek. De politie heeft 150 specialisten laten meedenken over de voorgestelde wijzigingen. Die hebben in totaal honderd suggesties voor verbeteringen gedaan.

Akerboom heeft verantwoordelijk minister Stef Blok gevraagd de plannen aan te passen.