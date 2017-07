Eigenaresse verliest zaak over hond Rex

Eigenaresse Dora Rodic uit Dordrecht was het niet eens met de handelwijze en ging in hoger beroep tegen de Staat om haar gelijk te halen. Ze zette de zaak door, ook al bleek dat Rex toen al was afgemaakt na nieuwe bijtincidenten. Rodic kwam daar pas onlangs achter na een maandenlange speurtocht via de instanties.

Rodic vindt dat dieren niet als een voorwerp mogen worden behandeld als ze in beslag zijn genomen, omdat het volgens haar wezens met een hoge emotionele waarde zijn.

Het hof wijst de vorderingen van de Dordtse af en veroordeelt haar tot betaling van de kosten van het hoger beroep.