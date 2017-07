premium

Mogelijk Nederlandse link plofkraken Aken

31 min geleden

AKEN - Net over de grens in Duitsland is dinsdagochtend vroeg een plofkraak gepleegd. Een groep gemaskerde mannen blies een geldautomaat op in de buurt van Aken en ging er daarna vandoor met het geld. Ze zijn spoorloos. Het is niet bekend hoeveel geld ze hebben buitgemaakt.