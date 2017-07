Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Chauffeur overleden na ongeval vrachtwagen

20 min geleden

HENGELO - Een vrachtwagenchauffeur is dinsdag om het leven gekomen door een ongeval op snelweg A35 in de buurt van Hengelo. De politie meldt dat de bestuurder met zijn voertuig door nog onbekende oorzaak van de weg raakte, in het talud naast de weg terechtkwam en botste tegen een geluidswal.