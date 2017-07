Amsterdamse leraar krijgt reisvergoeding

Voor de komende jaren wordt een aanzienlijk lerarentekort voorspeld, meldt de gemeente. In het Amsterdamse basisonderwijs alleen al kan het tekort oplopen tot 400 fte in 2020. Een van de belemmeringen voor leraren om in Amsterdam les te geven zijn de reiskosten. Via hun cao krijgen leraren maximaal 80 euro per maand vergoed.

De gemeente Amsterdam stelt een aanvullende reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer beschikbaar van minimaal 500 euro tot maximaal 2.000 euro per leraar per schooljaar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand woon-werkverkeer. De leraar moet een dienstverband hebben van minimaal 0,6fte per week.

Parkeerplekken

Naast het vergoeden van de reiskosten is ook gekeken naar parkeerplekken voor leraren. Voor alle Amsterdamse scholen zijn ongeveer 2000 maatschappelijke parkeervergunningen beschikbaar. Uit onderzoek blijkt dat er daarvan maar 900 worden gebruikt. Er is dus nog ruimte voor leraren om een parkeervergunning te krijgen. Amsterdam stelt de schoolbesturen in staat om gezamenlijk de parkeervergunningen te verdelen, zodat alle plekken benut worden.

Wethouder Onderwijs, Simone Kukenheim: „Amsterdam is een fantastische stad om les te geven. Ik hoop met de reiskostenvergoeding en het herverdelen van de parkeerplekken huidige leraren te behouden en nieuwe leraren van buiten de stad aan te trekken.”

Zij-instromers

De gemeente heeft ook besloten om het zogeheten ’geschiktheidsonderzoek’ voor zij-instromers te financieren. „Een belangrijke barrière voor scholen om zij-instromers aan te nemen is dat deze een geschiktheidsonderzoek moeten doen, die door de scholen betaald worden. Als een zij-instromer geschikt is, krijgen de scholen de kosten vergoed van het Rijk. Als diegene echter ongeschikt blijkt, moeten de scholen het onderzoek van maximaal 5.000 euro zelf betalen. De gemeente Amsterdam gaat deze kosten nu financieren, zodat de drempel voor scholen om een zij-instromer aan te nemen wordt weggenomen.”