Drone gidst verdwaalde vrouw en agenten bos uit

De verdwaalde vrouw, volgens de brandweer een dame op leeftijd, belde de hulpdiensten rond 18.00 uur omdat ze al wandelend was verdwaald in het Witte Veen, in het grensgebied van de Nederlandse provincie Overijssel en Duitsland. Het gebied is plaatselijk erg drassig, waardoor wandelaars zich makkelijk verstappen in de verzakte grond.

Twee agenten konden telefonisch contact met haar leggen en hebben, onder meer door hard te roepen, de dame gevonden. Zij was een behoorlijk stuk het gebied in gelopen.

Na een aanzienlijke tijd waren de drie nog niet teruggekeerd, waarop de brandweer besloot een drone op te laten stijgen om hen te vinden. De vliegende camera kon het drietal gemakkelijk de juiste route uit het gebied wijzen.

Foto: News United / Dennis Bakker

Rond 20.30 uur kon de vrouw haar lange wandeltocht beëindigen en kreeg ze een lift van de agenten.

#Argus wordt nu gebruikt als gids om terug te keren.— Brandweer Twente (@BrandweerTwente) 18 juli 2017