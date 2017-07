In Opsporing Verzocht liet de politie beelden zien van twee betrokken daders. Op de beelden is te zien dat de twee mannen bij het huis van de Eindhovenaar aan de Memlincstraat wachten op de komst van hun doelwit. Ze nemen hem van dichtbij onder vuur als hij na een nachtelijke autorit thuis terugkeert.

Johan van Boxtel (32) was een bekende in het criminele milieu. De politie denkt dat hij een rol speelde in de hennephandel en maakte bovendien bekend dat hij zich bedreigd voelde.

Voor de oplossing van de moord doet de politie onder andere onderzoek in België omdat duidelijk is geworden dat de Eindhovenaar kort voor zijn dood heeft gelogeerd in een hotel in Hasselt.