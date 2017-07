OM Curaçao in hoger beroep tegen straf pastor

Het OM meldde dinsdag dat het niet duidelijk is wanneer het hoger beroep wordt behandeld. Tegen de geestelijke was achttien jaar cel geëist.

B. was pastor van de Rains of Blessings-kerk, die ook in Nederland bestaat. De rechter stelde vast dat de 53-jarige pastor zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van drie tienermeisjes en vier jongvolwassen vrouwen, die allemaal lid waren van de geloofsgemeenschap.

Volgens de rechter heeft hij ,,het overwicht dat hij op de slachtoffers had door zijn leeftijd en zijn bijzondere positie binnen de geloofsgemeenschap, op een volstrekt verkeerde manier ingezet''.