Het plan moet de bouw van 20.000 extra nieuwe woningen per jaar mogelijk maken. Nu komen er jaarlijks zo'n 55.000 woningen bij, terwijl er behoefte is aan 80.000 nieuwe huizen. Het gevolg is dat in steeds meer gemeenten tekorten ontstaan en de woningprijzen hard stijgen.

,,We zouden graag meer woningen bouwen, maar we hebben gewoon te weinig nieuwbouwlocaties'', zegt Neprom-voorzitter Bart van Breukelen in het Financieele Dagblad.