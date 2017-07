Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ontuchtzaak CDA’er bij rechter

40 min geleden

ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam behandelt vandaag de strafzaak tegen de voormalig voorzitter van de CDA-fractie in de Gorcumse gemeenteraad, Eeuwit K. (33). Hij wordt ervan verdacht in 2015 seks te hebben gehad met een meisje van 16.