premium

Fietser overleden na botsing met vrachtwagen

34 min geleden

WOUDENBERG - Een 70-jarige fietser is dinsdagavond in Woudenberg (provincie Utrecht) op de Doornseweg om het leven gekomen door een botsing met een vrachtwagen. De 24-jarige vrachtwagenchauffeur uit Zeist was doorgereden na het ongeval, maar kon later worden aangehouden. Hij is meegenomen voor verhoor.