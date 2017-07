Boete ballonnenblazer krijgt staartje

Het filmpje van de handhavers werd op Dumpert.nl geplaatst, waar veel bezoekers zich een mening vormden over het voorval en vooral de handhavers ervan langs kregen. De gemeente wil de kwestie „goed en zorgvuldig” afhandelen, aldus een woordvoerder.

„Onze handhavers maken in Amsterdam dagelijks allerlei dingen mee. Deze situatie zoals in het filmpje lijkt te zijn begonnen als een grap, maar heeft helaas een andere wending genomen”, zegt de woordvoerder. „Er is voordat het filmpje is gepubliceerd contact geweest met deze meneer. In dat gesprek is aangegeven dat wij naast zijn verhaal ook de handhaver de gelegenheid willen geven haar kant van het verhaal te vertellen. Voordat het gesprek met onze handhaver kon plaatsvinden, bleek het filmpje al geplaatst. Wij gaan naar aanleiding van dit filmpje alsnog in gesprek met zowel de meneer, als onze handhaver om deze kwestie goed en zorgvuldig af te handelen.”