’Geen evacuatie na brand Diemen’

Volgens bewoners werd het dodelijke slachtoffer aangetroffen op de twaalfde verdieping. Het slachtoffer zou zijn gevonden in een gang. Twee zwaargewonden liggen nog in het ziekenhuis. Eén werd vannacht al door de ambulance gebracht, een ander ook pas weer vanmorgen.

Knal

De vijftien verdiepingen tellende flat wordt vooral bewoond door studenten en jongeren. Om kwart over drie vannacht hoorden zij een knal. Het lijkt om een gasexplosie op de benedenverdieping te gaan. Het raam van die woning ligt in de sloot ernaast. De brandweer heeft de oorzaak nog in onderzoek. De woordvoerder zegt wel uit te gaan van brandstichting.

Daarnaast werd gemeld dat na het blussen van de brand alle woningen zijn gecontroleerd. De bewoners ontkennen dat. Zij zeggen dat zij helemaal niet zijn gevraagd het pand te verlaten. Een bewoner van de achtste verdieping: ,,Ik was nog wakker met mijn vriendin. Ineens hoorden wij een enorme knal en zagen we aan de buitenkant de vlammen eruit slaan. Er was vrij snel rookontwikkeling. Ik heb bij al mijn buren op de deuren staan bonken en wij zijn met z’n allen naar buiten gegaan. Ik weet dat alle personen van mijn verdieping beneden stonden.”

Doorheen geslapen

Maar dat gold zeker niet voor iedere verdieping. Om zes uur ’s ochtends waren meerdere bewoners getuige hoe iemand doodleuk uit de flat kwam om naar zijn werk te gaan. Deze man was overal doorheen geslapen.

Sharaida: ,,Om half acht stond er weer iemand buiten. Die had ook niks gemerkt. Veel bewoners zijn gewoon in paniek naar beneden gerend en hebben echt niet gekeken naar buren of huisdieren. Er was rook en er was paniek.”

’Alles weer kwijt’

Een buurvrouw van de eerste verdieping heeft tranen in haar ogen. ,,Ik ben naar deze flat verhuisd, omdat de woning van mijn moeder drie weken geleden is afgebrand. Dit was een nieuw begin. Alles is nieuw in mijn flat. Maar als ik naar de zwarte vlekken op de muren kijk, denk ik dat ik alles in deze woning ook weer kwijt ben.”

Zij beaamde dat zij ook geen controle in het pand waarnam na de brand. ,,Nee, ze hebben geblust en ze zijn weggegaan.”

De woordvoering van zowel politie als brandweer wil verder niet ingaan op de vraag hoe het kan dat er vannacht niet volledig gecontroleerd en geëvacueerd is.