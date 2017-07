Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Gedumpte jerrycans gevuld met frituurvet

23 min geleden

EPE - De brandweer in Epe is woesndag uitgerukt voor vier jerrycans, die gedumpt waren in het bos. Na onderzoek bleek het te gaan om oud frituurvet en niet om drugsafval.