Hitte tijdens Vierdaagse Nijmegen

52 min geleden Marie-Thérèse Roosendaal

Nijmegen - Teilen water gaan erdoor, jongeren hebben de supersoakers in de aanslag, dankbaar zijn de lopers. Even een plens water over het verhitte lijf. De warmste dag van de Vierdaagse 2017 is het, de bestrating reflecteert minstens 40 graden woestijnhitte. Maar monter slingert dat menselijke lint van kilometers lengte zich rond het middaguur door de regio.