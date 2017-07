Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bewoners Vondelflat bepalen zelf hun eten

28 min geleden

GRONINGEN - Bewoners van een serviceflat in Groningen mogen voortaan zelf uitmaken wat ze eten. Ze zijn niet meer verplicht om het eten van de vaste maaltijdleverancier te accepteren. Met die principeafspraak is woensdag een einde gekomen aan de veelbesproken Groninger ’maaltijdrel’, die tot in Den Haag voor verontwaardiging zorgde.