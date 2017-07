Optreden brandweer onderzocht na fatale brand

De dode en een zwaargewond slachtoffer werden door de politie gevonden nadat het sein ’brand meester’ was gegeven. Het lijkt er volgens Scholten dus op dat de brandweer de woningen in de studentenflat niet of onvoldoende heeft gecontroleerd. „Kennelijk zijn tijdens de evacuatie mensen achtergebleven in het gebouw. Wij vragen ons af hoe dat kan”, zei Scholten. „Ik heb afgesproken met de brandweercommandant dat we dit stevig gaan evalueren.”

Wie het onderzoek gaat uitvoeren, moet nog worden bepaald. „Onze eerste zorg zijn de mensen, daarna gaan we het bekijken.”

’Mogelijk brandstichting’

Eerder op de dag werd duidelijk dat de politie „rekening houdt met mogelijke brandstichting.” De locoburgemeester bevestigde dat „voldoende aanleiding is gevonden voor nader onderzoek”, maar hij kon er nog niet verder op ingaan. Ook de identiteit van het slachtoffer kon hij nog niet vertellen.

De bewoners van de flat zullen woensdag nog niet thuis slapen, verwacht Scholten. Het grootste probleem dat nog moet worden opgelost is dat een van de vluchtroutes gehavend is. „Die route is nogal zwartgeblakerd en de verlichting doet het daar niet meer”, zegt Scholten. Als de vluchtroute weer op orde is, mag iedereen waarschijnlijk terug.

„De verwachting is dat het 24 tot 48 uur gaat duren. Maar we hopen het wel mogelijk te maken voor de bewoners om vandaag even naar binnen te gaan voor spullen.”

’Burenhulp groot’

In de tussentijd zullen de meeste bewoners bij vrienden of familie verblijven. „De burenhulp is ook groot. Er staan hier vijf torenflats, veel studenten die daar wonen hebben al een slaapplaats aangeboden.” Als mensen zelf geen onderkomen kunnen vinden, kunnen ze terecht bij de woningcorporatie.