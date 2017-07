Formatievakantie begint

CU-leider Gert-Jan Segers stelt dat het vertrouwen is gegroeid: „We hebben echt heel hard gewerkt en op onderdelen zie je de contouren van een overeenstemming.” Ook CDA-voorman Sybrand Buma zegt dat er al het nodige is bereikt, „Maar tijd is wat mij betreft niet de belangrijkste factor, het gaat om een goed akkoord.”

Vooral D66-leider Alexander Pechtold was aanvankelijk sceptisch over samenwerking met CU. Na afloop van de onderhandelingen vandaag laat hij weten „zeker vooruitgang” te zien. „Op bepaalde onderwerpen kunnen we het juist heel goed vinden met de ChristenUnie. Op andere onderdelen is er nog veel werk te doen”, zegt de democraat.

Gesprekken

De gesprekken in het Johan de Witthuis zouden aanvankelijk tot zes uur duren. Eerder werd er rekening gehouden met een extra ronde gesprekken op donderdag. Dat blijkt niet nodig, want nog voor vier uur hebben de onderhandelaars het historische pand verlaten. Informateur Gerrit Zalm geeft later vandaag een persconferentie.