Meer gedwongen opnames door eigen bijdrage ggz

Het doel van de invoering van de eigen bijdrage was om de zorgkosten te verminderen. Dat is volgens de onderzoekers gelukt. Alleen is het grootse deel van 70 miljoen euro aan besparingen tenietgedaan door de 57 miljoen extra kosten voor gedwongen opnamen en acute zorg, stelt het VUmc.

„Door het mijden van zorg door mensen met een zware stoornis had de eigen bijdrage bij deze groep meer gedwongen opnamen en crisiscontacten tot gevolg”, zegt VUmc-hoogleraar Aartjan Beekman. De stijging in de gedwongen opnamen werd vooral veroorzaakt door patiënten met schizofrenie of een bipolaire stoornis.

„Het blijft voor ons als behandelaars onbegrijpelijk dat we allerlei programma’s opzetten om iets te doen aan een toename van verwarde mensen op straat en dat tegelijkertijd de toegang tot goede zorg voor deze patiënten wordt beperkt”, zegt Beekman. „Dat voelt als het paard achter de wagen spannen.”