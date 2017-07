Rond 18.30 uur was het vuur onder controle. Er kwam veel rook bij bij de brand aan de Vegelingsweg. Deze was in de wijde omgeving te zien.

De brandweer liet het vuur gecontroleerd uitbranden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.

De boerderij kan als verloren worden beschouwd. Er wordt zo snel mogelijk geprobeerd de stroomvoorziening te herstellen voor de melkstal.— Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) 19 juli 2017