Motorrijder ernstig gewond bij ongeluk met landbouwvoertuig

1 uur geleden

DEURSEN-DENNENBURG - Een motorrijder is woensdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met een landbouwvoertuig in het Brabantse Deursen-Dennenburg. De man is met een ambualance naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou aanspreekbaar zijn geweest.