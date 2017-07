Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Duikactie in Amsterdams moordonderzoek

1 uur geleden

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft woensdagavond duikers ingezet in het onderzoek naar de moord op Pieter Hoovers (54) en zijn Thaise vrouw Tae (32). Een woordvoerster van de politie bevestigt dit aan Het Parool. Ze kan geen uitspraken doen over wat de politie hoopt aan te treffen in het water bij de hoek van de Ceintuurbaan en de Ruysdaelkade.