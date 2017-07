Schiermonnikoog wil Ineke van Gent als burgemeester

Van Gent zat van 1998 tot 2012 voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Bij haar afscheid wilde zij, een republikein, geen lintje van de koningin. Van Gent zou Dick Stellingwerf opvolgen, die sinds 2015 waarnemend burgemeester op het Waddeneiland is omdat burgemeester Sjon Stellinga ontslag nam om een buitenechtelijke affaire.

De gemeenteraad verwacht dat Van Gent in september kan worden geïnstalleerd. Ineke van Gent was eerder gemeenteraadslid in Groningen en is vanaf 2013 regiodirecteur bij de Nederlandse Spoorwegen.