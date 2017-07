Wegpiraat aangepakt

Op doorrijden na een ernstig ongeval komen eveneens zwaardere straffen te staan. De politie krijgt bovendien meer armslag om zo’n doorrijder te pakken. Nu geldt hiervoor nog dat iemand op heterdaad moet zijn betrapt, straks mag de politie een doorrijder opsporen via getuigen.

Minister Blok (Veiligheid en Justitie) bereidt deze wetgeving voor in reactie op onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, die een ’strafgat’ vaststelde bij bepaalde ernstige verkeersmisdrijven. Zo zou roekeloos rijgedrag moeten leiden tot straffen van drie jaar bij ernstig letsel of zes jaar bij een dodelijk slachtoffer. Maar in de praktijk vinden rechters zelfs dronken en met hoge snelheid door rood rijden onvoldoende om van roekeloosheid te spreken. Blok wil de wet zo aanpassen dat bewezen roekeloosheid altijd tot straf leidt - een hoge als het even kan.

