Amsterdam schorst topvrouw

Dat bevestigen bronnen aan De Telegraaf. Saadia a. T. werd vorige week donderdag op non-actief gesteld. De beschuldigingen van de gemeente zijn zo ernstig dat het Openbaar Ministerie een onderzoek doet naar de zaak. Bevindingen uit dit proces gaven aanleiding haar onmiddellijk te schorsen. De gemeente heeft na intern onderzoek de politie gewaarschuwd, stelt burgemeester Van der Laan in een brief aan de gemeenteraad over de schorsing.

Zijn woordvoerder wil over de zaak alleen kwijt dat de schorsing betrekking heeft op ’meldingen over belangenverstrengeling cq onregelmatigheden in de bedrijfsvoering’. Dat zou volgens iemand die bekend is met het onderzoek, gaan om de inhuur van een man met wie a. T. een relatie heeft of heeft gehad. „Dat gaat om een aanzienlijk bedrag, geen bonnetjes voor bossen bloemen.”

Contact met Syriëgangers

De vrouw werkt al elf jaar voor de dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV), en klom in die tijd op tot programmamanager Radicalisering en Polarisatie. In die functie heeft ze contact met familie van uitgereisde Syrië-gangers, moskeebesturen en andere sleutelfiguren die kennis hebben van radicaliserende jongeren. Zeker enkele tientallen Amsterdammers zijn de afgelopen jaren naar het Midden-Oosten gereisd om zich aan te sluiten bij het kalifaat van IS. „De burgemeester vaart blind op haar kennis”, zegt een goede bekende.

Op de Stopera is het nieuws ingeslagen als een bom. Gistermiddag zijn de fractievoorzitters vertrouwelijk geïnformeerd, maar geen van hen wil iets over de zaak kwijt. Wel heerst in de gemeenteraad bij sommige fracties ongenoegen over de geheimzinnigheid waarmee het antiradicaliseringsprogramma is omgeven. Financiële verantwoording is er nauwelijks, en vragen over het werk van het team worden alleen beantwoord in besloten vergaderingen.

Saadia a. T. huurde veel externe krachten in. Daarbij gaat het onder meer om jeugdwerkers, die fungeren als ogen en oren in de wijken. Met name in de stadsdelen Oost, Nieuw-West en Noord vindt radicaal gedachtegoed een vruchtbare voedingsbodem, vertellen mensen uit de veiligheidsketen in de hoofdstad.

Schoon schip

Het stadsbestuur heeft onlangs een interim-manager aangesteld bij de dienst OOV, die schoon schip moet maken bij onder meer de radicaliseringsambtenaren.

Het OM wil alleen kwijt dat het onderzoek nog loopt, en zegt niet of a. T. al een advocaat heeft die haar bijstaat. Haar mobiele telefoon staat uit en haar nummer op haar voormalige werkplek in de Stopera is uitgeschakeld.