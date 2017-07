Man ’jihadbruid’ Laura H. onvindbaar

Laura’s doodgewaande echtgenoot Ibrahim dook in mei op toen hij in Irak werd gearresteerd, maar Nederland heeft nog niet de kans gehad hem te ondervragen. Sterker nog: er is niet eens zekerheid of hij het echt is.

De zaak tegen Laura H. ontwikkelt zich als een drama in meerdere bedrijven. Vandaag is er opnieuw een voorbereidende zitting in Rotterdam. Met hulp van een geheimzinnig bevrijdingsteam ontsnapte de jonge moeder vorig jaar met haar kinderen aan het kalifaat én aan haar gewelddadige echtgenoot.

Argwaan

Net toen ze als een heldin zou worden binnengehaald kreeg justitie argwaan. Er waren aanwijzingen dat zij niet was gevlucht maar met een terreuropdracht van IS naar Nederland was teruggestuurd. Zelf beweert ze onschuldig te zijn aan terrorisme.

Laura kwam bij IS door toedoen van haar man Ibrahim, die zwaargewond was achtergebleven toen zij vluchtte. Zijn familie was er in mei van overtuigd dat hij inmiddels was geëxecuteerd of gesneuveld.

Aanhouding gefilmd

Een journalist filmde in mei Ibrahims aanhouding bij Mosul door Iraakse troepen. Maar Ibrahims familie zag de beelden en betwijfelt of hij het echt is.

Nederland moet hem eerst identificeren in Irak, maar dat is nog niet gelukt. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kan niet uitleggen hoe dat komt.