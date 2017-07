Zus in VS gevangen Singh hoopvol door aandacht

Zus Sieta Singh vertelt dat ze met spanning afwacht wat alle aandacht voor de zaak zal opleveren. ,,Dit is in 33 jaar nog nooit gebeurd'', vertelde ze donderdag. Het stemt haar hoopvol.

De Amerikaanse rechter veroordeelde Jaitsen Singh in 1986 tot 56 jaar cel voor moord op zijn vrouw en dochter. Later bleek dat de kroongetuige in de zaak was omgekocht door de aanklager, maar dat leidde niet tot een herziening.

Advocaat Rachel Imamkhan, die vorig jaar met succes de onterecht in Spanje opgesloten Romano van der Dussen vrij wist te krijgen, probeert Singh uit zijn cel te halen. Via crowdfunding is inmiddels ruim 42.000 euro opgehaald. Het geld is onder meer nodig om Amerikaanse advocaten en een privédetective in te huren en de zaak te laten heropenen. Waarschijnlijk zullen de kosten verder oplopen.

Sieta Singh stelt dat de Nederlandse overheid vrijwel niets voor haar broer heeft gedaan. Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat hij wel degelijk hulp heeft gekregen, maar de Kamer zet daar grote vraagtekens bij na een reconstructie van de zaak in de Volkskrant van afgelopen weekend. Het steekt zijn zus Sieta ook dat zij nooit is uitgenodigd om over de zaak te praten. ,,Ik heb herhaaldelijk brieven geschreven, maar werd niet serieus genomen. Die man zit al 33 jaar tussen vier muren. Hij heeft ook zelf steeds om hulp gesmeekt, dat is hartverscheurend.’’

Advocaat Imamkhan vindt dat Singh niet goed is geïnformeerd over de mogelijkheden. ,,Als hij tien jaar geleden een verzoek om overplaatsing had ingediend, was de kans groot geweest dat hij nu in Nederland had gezeten.’’