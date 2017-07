Opknapbeurt A10-West ’enorme logistieke klus’

„Op sommige dagen werkt er bijna driehonderd man”, weet Ricardo Nuijens, die als omgevingsmanager van Rijkswaterstaat betrokken is bij het project. Hij spreekt van een „enorme logistieke klus”, waarbij de weg de eerste drie weken dicht is van de Basisweg (S102) naar knooppunt De Nieuwe Meer en vervolgens drie weken de andere kant op. Op maandag 4 september moet de A10-West voor de ochtendspits weer volledig toegankelijk zijn.

De onderhoudsbeurt heeft flinke gevolgen voor weggebruikers. De vertragingen kunnen oplopen tot een half uur, waarschuwt Nuijens. Ondanks het feit dat er in de vakantieperiode volgens hem naar schatting 10 procent minder verkeer op de weg is, blijft het een druk traject. Op een normale dag rijden er zo’n 124.000 voertuigen over de ringweg.

Topconditie

Rijkswaterstaat probeert mensen zo goed mogelijk te informeren over uitwijkroutes, aan de hand van tekstkarren in de stad en via informatieborden boven de weg. Desondanks raadt de omgevingsmanager aan goed voorbereid op weg te gaan, buiten de spits te rijden en indien mogelijk de fiets te pakken.

De laatste keer dat de snelweg een grote opknapbeurt kreeg, was in 2001. Toen werd niet alleen het asfalt vervangen maar ook de fundering. Volgens Nuijens gaan dit soort wegen zo’n zestien à zeventien jaar mee voordat er weer groot onderhoud nodig is. Aanvankelijk stond de klus voor volgend jaar gepland, maar door werkzaamheden aan de N200 en de verbreding van de A10-Zuid (Zuidasdok) in 2018 is besloten de A10-West eerder aan te pakken. „Aangezien de A10-West dan een omleidingsroute wordt, willen we ervoor zorgen dat de weg weer in topconditie is.”